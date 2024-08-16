В Тамбове выявили мигрантов с гражданством, уклонявшихся от военной службы

В Тамбове провели очередной рейд в целях противодействия незаконной миграции. Также выявлялись лица, которые приобрели российское гражданство и уклоняются от постановки на воинский учёт и призыв на военную службу.
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