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Русская весна

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Голикова рассказала о диспансеризации и профосмотрах в России

Голикова рассказала о диспансеризации и профосмотрах в России

Диспансеризацию и профосмотры по итогам первого полугодия 2026 года уже прошли 52 миллиона россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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