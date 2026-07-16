Безопасные и познавательные каникулы в Музее истории города Йошкар-Олы вместе с полицейскими Республики Марий Эл

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2026», которая проводится по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации с целью предупреждения детского травматизма, а также привлечения родителей к воспитательной работе с детьми, в стенах музея прошла важная и полезная встреча.