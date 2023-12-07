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Перейти «красную линию» на Украине послали подозрительного немца

Перейти «красную линию» на Украине послали подозрительного немца

@ imago images/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин В страхе перед военным поражением Украины некоторые немецкие политики додумались до того, чтобы отправлять на родину осевших в ФРГ мужчин-украинцев, ведь их накопилось «на 20 дивизий».

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