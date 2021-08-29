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В Луганской области при обстреле со стороны ВСУ погиб военнослужащий ЛНР

В Луганской области при обстреле со стороны ВСУ погиб военнослужащий ЛНР

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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