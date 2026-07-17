❕ Виталий Оганесян избран главой администрации Евпатории Завершился конкурс на пост главы администрации города.
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❕ Виталий Оганесян избран главой администрации Евпатории Завершился конкурс на пост главы администрации города.