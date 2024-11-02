«Госуслуги» помогут в поиске работы

Последние три года россияне, которые пользуются услугами различных российских маркетплейсов и соцсетей, могут не регистрироваться на каждом ресурсе отдельно, а заходить на них после авторизации через логин-пароль портала госуслуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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