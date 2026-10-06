Купил RTX 5090 за €3000 на Amazon, а получил рис, макароны и старую видеокарту

Покупатель из Нидерландов заявил, что вместо Aorus Master GeForce RTX 5090 обнаружил в фирменной коробке совсем другой набор Пользователь Reddit рассказал о неудачной покупке Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master на Amazon Netherlands.
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