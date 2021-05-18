Ихеаначо — 1-й игрок в истории АПЛ, забивавший в каждый день недели в течение одного сезона

Во вторник 18 мая в Лондоне состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Лестер» и обыграл соперника со счетом 2:1.
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