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Ихеаначо — 1-й игрок в истории АПЛ, забивавший в каждый день недели в течение одного сезона

Ихеаначо — 1-й игрок в истории АПЛ, забивавший в каждый день недели в течение одного сезона

Во вторник 18 мая в Лондоне состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Лестер» и обыграл соперника со счетом 2:1.

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