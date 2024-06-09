Кроссоверы захватили рынок, но седаны еще поживут: эта компания выпустит целую линейку

В мире, где доминируют внедорожники, Cadillac заявляет, что седаны не мертвы. Более того, марка обещает целую серию новых седанов в ближайшие годы, позиционируя их как вершину роскоши, инноваций и бескомпромиссного дизайна.
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