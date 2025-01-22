Пленный ВСУ заявил о мобилизации на Украине «любыми способами»

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Гнибеда 22 января рассказал, что украинцев мобилизуют на фронт всеми возможными способами, хотя идти участвовать в боевых действиях никто из мужчин не хочет.
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