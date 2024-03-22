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Закон, порядок, государство

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В Удмуртии сотрудники УМВД России по г. Ижевску и общественники провели мероприятие по повышению киберграмотности населения

В Удмуртской Республике сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Ижевску совместно с Общественным советом при региональном ведомстве провели для представителей управляющих компаний лекцию об использовании данных банковских карт и иных средств электронных платежей при совершении преступлений в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (ИТТ).

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