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Аргументы и Факты

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Атака дронов на Калужскую область: повреждены школа и дома, главные новости

Атака дронов на Калужскую область: повреждены школа и дома, главные новости

Беспилотники ВСУ в ночь с 12 на 13 октября атаковали Калужскую область. Силы ПВО сбили 73 дрона ВСУ, в том числе на подлете к Калуге и Обнинску.

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