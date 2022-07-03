ГлагоL

21 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анжела Cавенко
    Так и надо. Как к нам так и мы.. Молодец МедведевМедведев пригрози...
  • Николай Саханский
    а он уже в Израиле? Почему заочногоСК требует заочно...
  • Константин Саламов
    Тому, кто печатал эту статью, самому не помешало бы повторно пройти обучение русскому языку. Т9 не всегда спасает.)Алиханов предложи...

Умер арестованный по подозрению в госизмене учёный НГУ Дмитрий Колкер

Умер арестованный по подозрению в госизмене учёный НГУ Дмитрий Колкер

Академика с четвёртой стадией рака забрали в «Лефортово» прямо из больницы.фото: --> Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, умер в больнице.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх