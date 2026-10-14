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Суд отказался перезапустить торги по капремонту аэропорта Ханты-Мансийска после иска «Автобана»

Суд отказался перезапустить торги по капремонту аэропорта Ханты-Мансийска после иска «Автобана»

Арбитражный суд Москвы признал незаконными решения ФАС и электронной площадки «Росэлторг», из-за которых АО «ДСК «Автобан», связываемое с окружением Аркадия Ротенберга, не допустили к конкурсу на ремонт аэропорта Ханты-Мансийска за 3,2 млрд рублей.

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