Суд отказался перезапустить торги по капремонту аэропорта Ханты-Мансийска после иска «Автобана»

Арбитражный суд Москвы признал незаконными решения ФАС и электронной площадки «Росэлторг», из-за которых АО «ДСК «Автобан», связываемое с окружением Аркадия Ротенберга, не допустили к конкурсу на ремонт аэропорта Ханты-Мансийска за 3,2 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии