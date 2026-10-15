Пока одни уехавшие из России звёзды считают копейки в эмиграции, другие нашли золотую жилу. Потап и Настя Каменских, которые после начала СВО называли Россию "страной-агрессором" и клялись больше здесь не выступать, теперь зарабатывают на организации концертов для тех, кто уехал.