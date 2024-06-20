Как Путина встречали во Вьетнаме. Фото

Президент России прилетел в Ханой после визита в Пхеньян Прибытие Путина во Вьетнам / Фото: Тарас Иванов, Никита Орлов, Юрий Денисович / ТАСС / POOL Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии