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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как Путина встречали во Вьетнаме. Фото

Как Путина встречали во Вьетнаме. Фото

Президент России прилетел в Ханой после визита в Пхеньян Прибытие Путина во Вьетнам / Фото: Тарас Иванов, Никита Орлов, Юрий Денисович / ТАСС / POOL Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом, сообщает ТАСС.

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