Как Путина встречали во Вьетнаме. Фото

Президент России прилетел в Ханой после визита в Пхеньян Прибытие Путина во Вьетнам / Фото: Тарас Иванов, Никита Орлов, Юрий Денисович / ТАСС / POOL Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом, сообщает ТАСС.