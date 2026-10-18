DDoS-атаки в России стали реже, но мощнее и дольше: за девять месяцев 2026 года их число снизилось на 65% год к году, однако пиковая скорость выросла на 67%, а максимальная длительность достигла семи суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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