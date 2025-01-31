Раненый боец СВО 12 дней полз к своим сослуживцам и выжил

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, провел 12 дней в пути, ползком добираясь к своим сослуживцам после того, как его случайно оставили на поле боя.
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