В Североуральске будут судить гаишника, бравшего взятки за помощь в сдаче на водительские права

Североуральский городской суд рассмотрит уголовное дело против бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, который помогал курсантам сдавать экзамены на водительские права за 40 тысяч рублей.
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