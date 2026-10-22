МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Военнослужащие зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" за четыре дня уничтожили более 20 ударных беспилотников ВСУ, впервые применив новый дрон-перехватчик "Ф-1".
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