Автоэксперт Колодочкин назвал оптимальный пробег для замены масла в автомобиле

РИАМО - 12 янв. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, что моторное масло в автомобиле можно менять на пробеге 15 тысяч километров, но если машина регулярно движется в пробках или двигатель работает под нагрузкой, то этот показатель уменьшается вдвое, сообщает Газета.