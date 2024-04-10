Опубликован трейлер игрового процесса дополнения Legacy of Castlevania для V Rising Stunlock ...

Опубликован трейлер игрового процесса дополнения Legacy of Castlevania для V RisingStunlock Studios в сотрудничестве с Konami выпустила трейлер игрового процесса совместного загружаемого контента Legacy of Castlevania для ролевой игры на выживание вампиров V Rising, которое выйдет 8 мая на ПК, а позднее в 2024 году… источник.