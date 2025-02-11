Эстонец Куракин раскритиковал решение властей отключиться от БРЭЛЛ

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ни чего Проебалты, взвоют когда им за европейское электричество счета пришлют, цены сразу за всё взлетят до заоблочной высоты. А мы на всё это "изобилие" со стороны будем смотреть, померла так померла!