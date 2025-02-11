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Царьград

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Эстонец Куракин раскритиковал решение властей отключиться от БРЭЛЛ

Блогер считает, что отключение от общей с Россией энергосистемы только навредит Эстонии.Эстонец Дмитрий Куракин выразил недовольство решением властей отключиться от общей с Россией энергосистемы БРЭЛЛ.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ни чего Проебалты, взвоют когда им за европейское электричество счета пришлют, цены сразу за всё взлетят до заоблочной высоты. А мы на всё это &quot;изобилие&quot; со стороны будем смотреть, померла так померла!
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