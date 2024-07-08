На Урале пошла волна летних простуд

Насморк и больное горло – одни из типичных последствий жары, установившейся на Урале. Как рассказали «Новому Дню» в нескольких платных клиниках города, количество заболевших летней простудой ежегодно увеличивается к середине июля – самому теплому периоду лета.
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