💼 В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса Она продлится 4 дня. Кульминацией станет Ялтинский международный экономический форум.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💼 В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса Она продлится 4 дня. Кульминацией станет Ялтинский международный экономический форум.