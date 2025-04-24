3 способа, как быстро «дозреть» авокадо, если нет времени ждать

В последние годы авокадо стал невероятно популярным продуктом. Все только и делают, что обсуждают, насколько он полезен для здоровья, и делятся рецептами различных сэндвичей, бутербродов и прочих блюд с его участием.
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