О сбоях в работе ТВ с 17 февраля предупредили жителей Новосибирской области

Пенсионеров и домохозяек на время оставят без любимых передач и сериалов в Новосибирской области. На ТВ-каналах с 17 по 23 февраля будут проводиться технические работы, сообщили представители Российской телевизионной и радиовещательной сети.
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