Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Юлия Юлия
    Среди детей и подростков сейчас появилось много циничных манипуляторов! Подленьких и наглых. И очевидно - это послед..."Ты только попроб...
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Идиот и его СТАДО (ЗООШИЗА)

Идиот и его СТАДО (ЗООШИЗА)

VikCom Защитники кота Твикса закидали угрозами женщину из Самары, спутав ее с проводницей РЖД, которая выбросила питомца из поезда.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
*Кто дебил это еще вопрос,Тут оказалось их с избытком. Судя по вашему комменту.*    Вот и вы тут свою сущность показали не с лучшей стороны. .  Для вас животное  дороже человека. Вы бы для начала в инете всю историю про этот случай почитали.
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1 час.
Галина Светлая
Не вам судить о моей сущности. Я прочла. И писала о настоящей проводнице. Так что не глупее вас Прежде чем писать про чью то сущность- обратите внимание на свою для начала.. А высказать свое мнение имею право, и если оно не сходится с вашим( чего я и не требовала) это ваши проблемы.
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56 мин.
Валерия
Спасибо, что высказали то, что давно хотелось написать, но нет времени , чтобы доказывать идиотам, что нет ничего важнее человеческой жизни, а здесь из за  какого то безалаберного владельца кота человека готовы растерзать. Я люблю животных, у самой 2 английских бульдога и не дай бог, такое случилось бы с моими собаками, у меня бы и в голову не пришло обвинять кого то, кроме себя.
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20 мин.

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