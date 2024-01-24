Идиот и его СТАДО (ЗООШИЗА)

Лидия Курзаева *Кто дебил это еще вопрос,Тут оказалось их с избытком. Судя по вашему комменту.* Вот и вы тут свою сущность показали не с лучшей стороны. . Для вас животное дороже человека. Вы бы для начала в инете всю историю про этот случай почитали.

Галина Светлая Не вам судить о моей сущности. Я прочла. И писала о настоящей проводнице. Так что не глупее вас Прежде чем писать про чью то сущность- обратите внимание на свою для начала.. А высказать свое мнение имею право, и если оно не сходится с вашим( чего я и не требовала) это ваши проблемы.