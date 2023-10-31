Кадыров: три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

Он приказал силовикам жёстко подавлять возможные беспорядки.фото: t.me/RKadyrov_95--> Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков задерживать зачинщиков беспорядков, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела — пустить ему «пулю в лоб».
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