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Татар-информ

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В ОСФР по РТ объяснили, как работодателям снизить штраф за ошибки в отчетах

В ОСФР по РТ объяснили, как работодателям снизить штраф за ошибки в отчетах

При нарушении сроков или порядка сдачи единого отчета для СФР работодатели могут оплатить штраф с 50% скидкой, если его оплатят в течение первых 10 календарных дней.

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