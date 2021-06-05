“Global Times”: Китай и Россия думают над путями решения проблем «глобального беспорядка» остающегося после ухода США

В Москве, Китай и Россия провели новый раунд консультаций по стратегической безопасности, такие консультации между двумя крупными державами очень часты в последние месяцы, так как мир демонстрирует опасную тенденцию к росту анархии, беспорядка или напряженности в некоторых регионах, включая Ближний Восток Восточную Европу, Центральную Азию и западную часть Тихого океана из-за глобальных стратегических перемен происходящих с США, Китайские аналитики говорят, что недавние изменения были вызваны, в основном, деградацией гегемонии США, и что сближение Китая и России обусловлено не только давлением и враждебностью США, но и тем что уменьшение влияния Вашингтона в некоторых регионах также заставляет Пекин и Москву думать о том, как сформировать новый региональный порядок для стабилизации ситуации и защиты своих интересов после ухода США.