Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

Междусобойчик в Кэмп-Дэвиде чреват обострением конфронтации в Восточной Азии

Междусобойчик в Кэмп-Дэвиде чреват обострением конфронтации в Восточной Азии

Цели и задачи встречи президента США Джозефа Байдена в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея (Южная Корея) Юн Сок Ёлем определены и прокомментированы заранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх