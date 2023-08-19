Междусобойчик в Кэмп-Дэвиде чреват обострением конфронтации в Восточной Азии

Цели и задачи встречи президента США Джозефа Байдена в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея (Южная Корея) Юн Сок Ёлем определены и прокомментированы заранее.