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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Попов: «Личка сделал бы «Динамо» чемпионом – странно, что его выгнали, не дали игроков. Черчесов – авторитарный тренер, тактики Карпина тоже всем известны»

Алексей Попов: «Личка сделал бы «Динамо» чемпионом – странно, что его выгнали, не дали игроков. Черчесов – авторитарный тренер, тактики Карпина тоже всем известны»

Бело-голубые ранее отправили Марцела Личку в отставку. – Вы бы хотели видеть в «Динамо» Карпина или Черчесова? – Нет.

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