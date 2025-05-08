Алексей Попов: «Личка сделал бы «Динамо» чемпионом – странно, что его выгнали, не дали игроков. Черчесов – авторитарный тренер, тактики Карпина тоже всем известны»

Бело-голубые ранее отправили Марцела Личку в отставку. – Вы бы хотели видеть в «Динамо» Карпина или Черчесова? – Нет.
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