Громкий скандал: депутат с доходом в 60 млн. рублей назвала россиян червями и тунеядцами, и предложила возродить трудовые лагеря

Быва-а-а-ает, - закушалась на сытом месте и смотрит на происходящее свысока, поучает как надо жить... А как она одновременно и в бизнесе, и во власти оказалась? Ведь были решения о том, чтобы занимались чем-то одним, без коррупции и лоббирования своих интересов? Или опять хорошую задумку в этой же Думе и похерели... Или контроль за процессом из рук вон плохой!

Galina Kalinina

ВОТ ТАКИЕ "СобканюкИ" И РУЛЯТ. ПО ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЮ СТРОЯТСЯ ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И БРАТСКИЕ МОГИЛЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, СОЗДАЮТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ "КВАРТИРЫ" ПО 2 КВ. МЕТРА НА ЧЕЛОВЕКА, БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ОТНИМАНИЕ ДЕТЕЙ У РОДИТЕЛЕЙ И Т.Д. НЕТ МЕСТА ТАКИМ "ЗАЖРАВШИМСЯ УРОДАМ" НЕ ТОЛЬКО ВО ВЛАСТИ, НО И НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ! ЭТО ОНИ СОЗДАЛИ ТАКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В "ЧЕРВЕЙ". ТАК ОСКОРБЛЯТЬ НАРОД! И КАК ПОТОМ ПОСЛЕ ЭТОГО СМОТРЕТЬ ИМ В ГЛАЗА?