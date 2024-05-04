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Громкий скандал: депутат с доходом в 60 млн. рублей назвала россиян червями и тунеядцами, и предложила возродить трудовые лагеря

Громкий скандал: депутат с доходом в 60 млн. рублей назвала россиян червями и тунеядцами, и предложила возродить трудовые лагеря

Интересная жизнь с Vera Star Последнее время глядя на наших чиновников, создается впечатление, что у некоторых из них, начался пик весеннего обострения.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Быва-а-а-ает, - закушалась на сытом месте и смотрит на происходящее свысока, поучает как надо жить... А как она одновременно и в бизнесе, и во власти оказалась? Ведь были решения о том, чтобы занимались чем-то одним, без коррупции и лоббирования своих интересов? Или опять хорошую задумку в этой же Думе и похерели... Или контроль за процессом из рук вон плохой!
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1 час.
Русский Империалист
Казнить. 😡🇷🇺
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1 час.
Galina Kalinina
ВОТ ТАКИЕ &quot;СобканюкИ&quot; И РУЛЯТ. ПО ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЮ СТРОЯТСЯ ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И БРАТСКИЕ МОГИЛЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, СОЗДАЮТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ &quot;КВАРТИРЫ&quot; ПО 2 КВ. МЕТРА НА ЧЕЛОВЕКА, БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ОТНИМАНИЕ ДЕТЕЙ У РОДИТЕЛЕЙ И Т.Д. НЕТ МЕСТА ТАКИМ &quot;ЗАЖРАВШИМСЯ УРОДАМ&quot;  НЕ ТОЛЬКО ВО ВЛАСТИ, НО И НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!  ЭТО ОНИ СОЗДАЛИ ТАКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В &quot;ЧЕРВЕЙ&quot;. ТАК ОСКОРБЛЯТЬ НАРОД! И КАК ПОТОМ ПОСЛЕ ЭТОГО СМОТРЕТЬ ИМ В ГЛАЗА?
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1 час.

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