Париж без глянца: 15 честных кадров о буднях города

Образ Парижа давно растиражирован открытками с Эйфелевой башней и видами Монмартра. Но подлинный характер города прячется в мелочах: в жесте прохожего, в силуэте собаки на тротуаре или в случайном стечении обстоятельств.
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