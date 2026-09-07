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Париж без глянца: 15 честных кадров о буднях города

Париж без глянца: 15 честных кадров о буднях города

Образ Парижа давно растиражирован открытками с Эйфелевой башней и видами Монмартра. Но подлинный характер города прячется в мелочах: в жесте прохожего, в силуэте собаки на тротуаре или в случайном стечении обстоятельств.

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