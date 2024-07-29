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Медведев о поражении на Олимпиаде в миксте: «На четыре года про «Мирру и Медведя» можно забыть»

Медведев о поражении на Олимпиаде в миксте: «На четыре года про «Мирру и Медведя» можно забыть»

Сегодня он в паре с Миррой Андреевой уступил Андреа Вавассори и Саре Эррани (3:6, 2:6). «На четыре года про «Мирру и Медведя» можно забыть.

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