ВС РФ получили очередную партию гаубиц «Мальва»

Они предназначены для поражения командных пунктов, укреплений, артиллерии и другого ВС РФ получили очередную партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мальва», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
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