Голодные бобры повредили 200-летние буки

В Германии бобры из-за нехватки еды повредили несколько старых буков возрастом в несколько веков. Обычно бобры не трогают эти деревья, поэтому такое поведение экологи связывают с отсутствием альтернативных источников питания.
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