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Марк Кьюбан о чемпионстве в 2011 году: «Ставьте зону против Леброна»

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан стал гостем подкаста разыгрывающего «Филадельфии» Патрика Беверли The Pat Bev Podcast with Rone.

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