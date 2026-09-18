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Газета.ру

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Life.ru: 18% старшеклассников хотят много путешествовать через 10 лет

Life.ru: 18% старшеклассников хотят много путешествовать через 10 лет

Почти треть российских старшеклассников считают, что через 10 лет переедут из своего родного города, а некоторые подростки хотят в будущем устроиться на удаленную работу и много путешествовать.

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