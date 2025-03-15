16 фотографий мужчин, которые были против животных в доме

У многих людей есть истории из детства о том, как безумно хотелось завести котика или собачку. Но желание разбивалось о суровое слово папы, который строго-настрого запрещал появление каких-либо животных в своём доме.
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