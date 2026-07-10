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Хуан-Пабло Монтойя: «Меня не впечатлила победа Леклера в Сильверстоуне. Гонку должен был выиграть Антонелли»

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился впечатлениями от победы Шарля Леклера на Гран-при Великобритании .

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