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Царьград

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В Италии Зеленскому пообещали обеспечить лучшие позиции на мирных переговорах

В Италии Зеленскому пообещали обеспечить лучшие позиции на мирных переговорах

Украинский президент встретился с премьер-министром Италии накануне. Сегодня его ожидает беседа с президентом страны.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Зеля будет принимать самые лучшие позы.
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