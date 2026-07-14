«Я стыжусь того, кем стал» 70 лет назад родился лидер Joy Division Иэн Кертис. Как он навсегда изменил рок-музыку?

Ровно 70 лет назад, 15 июля 1950-го, на свет появился вокалист группы Joy Division Иэн Кертис. Влияние пост-панк-коллектива сложно переоценить — так, например, иной была бы музыка The Cure, а вместе с ней и звучание всей рок-сцены конца XX века.