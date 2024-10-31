На этой неделе в Татарстане ожидается резкое похолодание. Как сообщил метеоролог КФУ Юрий Переведенцев, в прошлом году в это время в республике уже лежал снег и фиксировались отрицательные температуры, передает «Татар-информ».
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