Актриса пообещала в скором времени раскрыть тайну своего статуса Фото: социальные сети В последнее время в светских кругах активно обсуждают возможный роман актрисы Натальи Земцовой с Гелой Месхи, бывшим мужем Екатерины Климовой.
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