Администрация Трампа заморозила 400 млн долларов, обещанных Украине

Деньги были заложены в оборонный бюджет, но теперь их выделение отложено до следующего президентаАдминистрация президента США Дональда Трампа отказалась выделить Украине 400 млн долларов, которые были заложены в оборонный бюджет.
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