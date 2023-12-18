Новый ФАП открыли в ангарском селе Одинск

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Одинск Ангарского городского округа построили в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который является частью нацпроекта «Здравоохранение».
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