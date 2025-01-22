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Поставки оружия Киеву: Трамп заявил о рассмотрении вопроса

Поставки оружия Киеву: Трамп заявил о рассмотрении вопроса

Вопрос дальнейших поставок Вашингтоном вооружения Киеву обсуждается в Белом доме. Президент США Дональд Трамп также заявил, что планирует переговорить с русским лидером Владимиром Путиным и посмотреть, "как всё сложится".

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